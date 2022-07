Así reaccionó Cristian Castro a las burlas por su extravagante look

"Me disfrazaron de Troll": así justificó Cristian Castro su exagerado y drástico cambio de look.

Cristian Castro estrenó nuevo look para formar parte del programa argentino "Canta conmigo ahora", en donde funge como uno de los cien jueces del reality.

Sin embargo, su radical cambio provocó una ola de memes y cientos de comentarios en redes sociales. Ante esto, el intérprete de "Azul" reaccionó a las burlas en una reciente entrevista.

Internautas reaccionaron con creativos memes al nuevo look de Cristian Castro. (Foto: El Tiempo)

¿Qué opina Cristian Castro?

Durante una entrevista para el programa Telenoche, el cantante expresó que busca reinventarse en el ámbito televisivo, una de las razones por las que su apariencia dio un giro inesperado.

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, dijo al programa.

Sobre los memes que se han compartido en redes, Castro mencionó que todos los comentarios los toma de la mejor manera, pues sabe que sus decisiones han sido arriesgadas.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, puntualizó.

El artista llevaba un tiempo alejado del ojo público, por lo que sorprendió con su aparición en televisión y más aún, con un inusual y colorido aspecto.

Mira aquí la entrevista: