Esta fue la poderosa razón por la que Fabiola Roudha se cambió el nombre

Fabiola Roudha hizo una impactante revelación acerca de su cambio de apellido luego de sus triunfos a nivel internacional.

A través de su cuenta de TikTok, Fabiola explicó por qué pasó de ser Rodas a Roudha, ya que muchos seguidores la atacan diciendo que no quiere ser guatemalteca.

Esta fue su contundente respuesta:

"...Y para los que se siguen preguntando por qué yo me quité el nombre Fabiola Rodas y me puse Fabiola Roudha, no crean que es porque no quiero ser guatemalteca, cuando yo salí de mi contrato en TV Azteca me vetaron en todos lados, de hecho hay una cadena radial en Guatemala donde tengo prohibido poner un pie, no les puedo mencionar porque, ¡ya saben!, pero yo no puedo poner un pie por haber sido la primera representante guatemalteca", explicó.

"...Cuando yo salgo de 'La Academia', de 'El desafío', yo no pude sacar música original, no pude hacer nada porque estaba vetada en todos los canales y radios de Guatemala... luego me pasó lo mismo en El Salvador, en Honduras, Costa Rica, en Panamá, en México, en Estados Unidos: 'Fabiola Rodas, ¡ah! es La Academia', entonces no podés poner un pie acá, por eso tuve que cambiarme el Rodas a Roudha, cuando me cambié el nombre me dejaron entrar en todos lados, para que sepan, por eso mi proyecto se llama así".

"Los invito a que me sigan en todas las plataformas, a que me sigan como Fabiola Roudha, porque es la única forma en que puedo sacar mi proyecto sin que me veten, sin que me bloqueen, y que no me cierren puertas", ahora ya lo saben, por eso hay que leer los contratos... bueno, yo si lo leí, pero lamentablemente esto pasa por intereses de algunos..."

