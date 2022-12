La travesura de Arjona en las calles de Costa Rica, hasta que "lo cachan"

Ricardo Arjona sorprendió a los transeúntes en pleno centro de Costa Rica mientras caminaba por la calle.

El cantautor guatemalteco se bajó de su automóvil junto a una persona que lo iba grabando y recorrió la "Plaza de la Cultura" en San José, para recordar el inicio de su carrera y la primera vez que visitó el país centroamericano.

Durante su visita a tierras ticas con su "Blanco y Negro Tour", que presentó en el Estadio Nacional el pasado sábado, Arjona sintió un poco de nostalgia y recordó cómo recibió una cálida bienvenida en ese país.

"Esta es la 'Plaza de la Cultura' porque aquí fue la primera vez que canté, en Costa Rica, ¿vos creés que sea mucho relajo si nos bajamos aquí tú y yo solos? ¡Vamos ya!" se escucha decir en el clip cuando Arjona está en el interior de su vehículo.

Como si se tratara de una travesura, el guatemalteco bajó y cruzó la calle corriendo. "La gente comienza a reaccionar cuando uno se queda demasiado tiempo en los lugares pero hoy no creo que pase", dijo mientras se apresuraba.

El guatemalteco contó su anécdota y el por qué de su cariño a este país en especial:

"A mí no me conocían ni siquiera en Guatemala pero algo había pasado conmigo en Costa Rica que me invitaron a cantar, imagínate que ahora nosotros viajamos 42 personas para poder cantar, por Dios, antes viajaba solito con mi guitarra" agregó.

"Era aquí, pero esto está todo cambiado, justo acá... estaba llenísimo de gente, yo no me imaginaba, pensaba que venían a ver a otra persona, de hecho creo que sí venían a ver a otra persona pero (risas), cuando terminé de cantar, digo 'gracias' y cuando bajo se me dejó venir la gente y yo no sabía qué hacer, la guitarra se estaba destruyendo porque la gente se me vino encima, yo no entendía nada de lo que me estaba pasando".

"Yo bajé caminando por esta parte de acá.. ¡hola mi amor!", le dijo a una mujer que lo reconoció.

"Y de ahí aparecieron cuatro personajes que después se hicieron mis amigos y me metieron justamente en esta calle donde estamos parados, me metieron en una combi vieja y los tipos me sacaron, realmente me salvaron", continuó.

"Esto no estaba aquí abajo", dijo Ricardo a un guía de turismo que se encontraba en la plaza. "Sí claro, siempre ha estado ahí", contestó el tico.

"El museo no estaba ahí, perdoname", dijo entre risas Arjona. "Cuídense, chao", se despidió y corrió a su auto.

MIRA EL VIDEO: