Así presentó Ricardo Arjona a sus hermanas y sobrinos

Arjona presentó por primera vez a toda su familia mientras disfruta de las fiestas de fin de año y celebra los "Billones" de vistas de una de sus canciones.

Desde la playa, Ricardo Arjona compartió su vida familiar y por primera vez mostró a sus hermanas y otros miembros de su familia en redes sociales.

Los Arjona se reunieron para celebrar la noticia que recibió el cantautor acerca del alcance del video de la canción "Fuiste tú", que lleva más de un billón de vistas en Youtube desde su estreno.

(Foto: Oficial)

El acontecimiento inspiró al guatemalteco para presentar a los integrantes de su clan y festejar cantando para todos desde su piano.

"¡Esto no pasa todos los días!, ayer nos dieron la noticia de un billón de views de la canción 'Fuiste tú'. Para un autor y cantante independiente este es un verdadero premio porque es producto del esfuerzo de una canción que se abrió camino sin más armas que su melodía y sus palabras. Queda claro que los dos únicos cantantes de la familia éramos mi padre y yo, Jajajaj, que mi sobrina Ale, la que nos filmó (el momento junto a su familia), no es @gaby_moreno y que aún no éramos todos los de la familia (esa noche)".

Ricardo aprovechó para enviar un mensaje a Gaby Moreno, con quien interpretó esta melodía, además comentó sus emociones al usar tomas de Guatemala para que se conociera más de su terruño:

"Mi abrazo a Gaby porque su voz hizo mejor esta canción. Tengo la dicha de saber que un billón de personas se enteraron de lo bella que es mi Guatemala por las imágenes del video".

Con el entrañable clip que publicó el famoso en Instagram envió un mensaje navideño a sus seguidores:

"¡Feliz navidad, yo ya tuve mi regalo".

Así presentó a su familia:

Arjona pasó emocionado junto a sus seres queridos y los fue nombrando uno a uno para que todos los conocieran:

Familia de Ricarso Arjona celebra el alzance de "Fuiste ´tú". (Foto: Selene Mejía)

"Ale, vení para acá", dijo a su sobrina que grababa.

"Ella es mi hermana Ingrid", dijo mientras ella reaccionó con pena: "¡Ay no, no no no no! ¿ya estás grabando?".

"Qué te pasa, ya empezamos, no vamos a parar", le dijo Ricardo.

"Ella es Deisy mi amor, ella es Verónica mi hermanita y estos son unos amigos" dijo entre risas para presentar a sus sobrinos "Santi, Sebas, Meli, Éricka, Villatoro de León y Luca".

Luego mencionó a su hijo Ricardo Arjona Jr. como "Mi muchacho".

Al finalizar llevó a todos a su estudio de grabación donde está su piano. "Ahora vénganse para acá porque les voy a decir algo, no dejés de grabar, ¡vénganse muchá!, ¡vénganse pues!, están muy lentos".

"Vamosa a entrar a esta cueva que es divina", expresó su sobrina Alejandra mientras seguía grabando.

"Esto es lo que estamos celebrando: este piano está desafinado porque desde que terminé Blanco y Negro no lo uso ¿qué estamos celebrando hoy?", expresó, "Los dos billones, dos billlones", gritaron todos mientras él comenzó a cantar.

MIRA EL EMOCIONANTE CLIP: