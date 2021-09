Ricardo Arjona revela datos de su gira "Blanco y Negro"

Ricardo Arjona lanzará su próximo disco el 1 de octubre.

OTRAS NOTICIAS: Susana Morazán agradece estar viva luego de haber sufrido violencia intrafamiliar

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, publicó en sus redes sociales los detalles de su gira "Blanco y Negro". La cual se realizará en Estados Unidos.

Las fechas de la gira serán en abril y mayo del 2022. Al igual que el disco, "Blanco y Negro", las entradas se podrán adquirir el 1 de octubre.

El anunció se dio junto a un video que une diversos momentos de sus giras y conciertos pasados.

Estados Unidos, abril y mayo 2022. Entradas disponibles 1 de octubre, un concierto una experiencia.#BlancoYNegroLaGira

(WT) pic.twitter.com/3KuFyGR5ea — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) September 12, 2021

Detalles de su disco "Negro"

Ricardo Arjona adelantó que el material de su nuevo disco "Negro" tendrá catorce canciones inéditas, siete de ellas fueron inspiradas en el encierro y según contó, debían ser incluidas en esta entrega debido a todo lo que experimentó cuando sus planes cambiaron drásticamente por la pandemia.

"Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco 'Negro' estaba escrita para no salir como lo iba a ser. Hoy 'Negro' es el disco que fue, pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon los últimos años. Estoy volviéndome loco otra vez, es buena señal, supongo que de eso se trata, supongo que eso es lo que tengo que hacer o para lo que vine, de no ser así... ¡Qué manera de perder el tiempo!, sería esto de esperar que los días se hagan de noche, 'Negro' tenía que escribir lo que pasó", reveló.