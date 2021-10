Ricky Martin reaparece en redes tras burlas por su aspecto físico

Ricky Martin reaparece en redes a pocos días de convertirse en tendencia por lucir un rostro irreconocible.

EN CONTEXTO: El nuevo aspecto de Ricky Martin impactó y desató las burlas en redes sociales

Durante las últimas horas, Ricky Martin se había visto envuelto en fuertes críticas y olas de memes por supuestamente haberse hecho retoques estéticos.

Tras lo ocurrido, el intérprete de "María" reapareció en sus redes sociales, en donde publicó un video.

Lo llamativo de su publicación fue que lució una apariencia muy distinta a lo visto hace unos días, en donde se convirtió en la burla de miles de personas.

El el video clip, el boricua manda mensaje a sus seguidores en donde se toca el rostro y hace varios movimientos faciales para demostrar que no se hizo nada en el rostro.

"Yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro, mira tengo líneas", expresó.

Además, dijo que antes de dar una entrevista se colocó un suero multivitamínico que pudo haber sido la causa de que su rostro se hubiese inflamado.

Ricky Martin responde sobre su aparente retoque facial. pic.twitter.com/sGPkqFcZ0X — AboutManyThings (@AboutManythigs) October 1, 2021

Esto le ocurrió

Mientras que sus representantes informaron a través de un comunicado que no se trató de cirugías si no de una alergia.

Siendo esta la razón por la que su rostro lucía hinchado y sus facciones remarcadas, incluso, sus ojos se veían más pequeños.

''Previo a la entrevista que dio en Las Vegas, tuvo una reacción alérgica que le provocó una inflamación de la dermis", se lee.

En el documento también se agradeció por la preocupación de sus seguidores de todo el mundo por su aspecto físico.