En riesgo participación de planilla 10 en elección del Colegio de Abogados

-

La participación de la planilla 10 en la elección del Colegio de Abogados podría estar en riesgo, luego de un oficio enviado por el juez Fredy Orellana.

Por petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el juez séptimo, Fredy Orellana, envió un oficio al Tribunal Electoral del Colegio de Abogados.

En la nota, informa que el abogado Eduardo Masaya, e integrante de la planilla 10, se encuentra ligado a proceso penal y en prisión preventiva.

El oficio ya fue recibido en el Colegio de Abogados y Notarios.

Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral confirmó que recibieron la información que sostendrán una reunión el miércoles 5 de febrero por la tarde para entrar a analizar lo que en derecho corresponde. "Ya fuimos notificados de manera oficial, en la reunión discutiremos el tema y tomaremos una decisión", aseguró.

Esto dice la planilla 10

La candidata a la presidencia de la Junta Directiva del CANG, por la planilla 10, Patricia Gámez, aseguró que la notificación oficial al Tribunal Electoral no cambia la situación actual de la planilla, pues se encuentran debidamente inscritos.

"Sigue exactamente igual porque el señor Eduardo Masaya no ha sido suspendido en ningún derecho. Él está privado de su libertad, no de ningún otro derecho, no hay ninguna razón para quedar fuera de la elección", aseguró.

Masaya fue capturado el 28 de enero vinculado al caso Corrupción Semilla. Es uno de los candidatos de la planilla 10 para el CANG.

El juez Fredy Orellana lo ligó a proceso penal y lo envió a prisión preventiva.

La elección

Este viernes 7 de febrero se realizará la primera vuelta electoral del Colegio de Abogados y Notarios. Los profesionales deberán votar por 11 planillas para elegir a la Junta Directiva y Tribunal de Honor.

La elección cobró relevancia, porque los presidentes electos de los dos órganos, integrarán la comisión de postulación para la elección de Fiscal General.