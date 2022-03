Robe Grill llega a Guatemala para apoyar a la Fundación Ronald McDonald

Recientemente, en Explanada Cayalá, se realizó el Family Summer Fest a beneficio de Fundación Infantil Ronald McDonald.

La actividad familiar de “All you can eat” contó con la participación de 15 equipos, quienes lucharon en el concurso parrillero para obtener el primer lugar.

(Fotografía: Soy502)

“ Para nosotros, realizar este primer evento fue un reto, pero estamos muy contentos de haber tenido el apoyo de muchas empresas para que se pudiera llevar a cabo. La competencia, en este evento, estuvo bastante reñida. ” Silvia Estrada , coordinadora de Relaciones Públicas y voluntariado corporativo de Fundación Infantil Ronald McDonald.

Los asistentes disfrutaron de música en vivo, entretenimiento al aire libre y actividades especiales para los más pequeños del hogar. Durante la velada, también se contó con un show de motos Harley Davidson y una exposición de autos clásicos con la Asociación Guatemalteca de Vehículos Coleccionables (AGVC).

(Fotografía: Soy502)

Para esta competencia se tuvo la presencia de Robe Grill, joven mexicano famoso en TikTok por su dicho "Que Chille", quien además de ser parte del jurado calificador de los parrilleros, tuvo la oportunidad de realizar una de sus recetas en vivo.

“ Me siento muy emocionado de estar en este tipo de eventos, de poder ayudar a una causa y qué mejor que sea por la niñez guatemalteca. ” Robe Grill , tiktokero mexicano.

El total de fondos recaudados en el Family Summer Fest, permitirá seguir apoyando a todos los niños y familias que llegan a la Fundación Infantil Ronald McDonald. A la fecha, más de 24 mil familias han sido beneficiadas a través de los distintos programas que ofrece la fundación.