Roberto Antonio Rosales Morales, de 35 años, la persona asesinada en la VAS

-

Más de 12 horas después de su asesinato en la autopista VAS, autoridades identificaron al conductor atacado a balazos.

Roberto Antonio Rosales Morales, de 35 años, fue identificado como la persona asesinada en el kilómetro 11 de la autopista VAS, que conduce de Villa Canales hacia la Carretera a El Salvador. La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a Soy502 la tarde del martes 6 de mayo.

El ataque se registró aproximadamente a las 23:15 horas del lunes 5 de mayo. La identificación de la víctima se logró casi 12 horas después.

El Ministerio Público (MP) indicó a Soy502 que Rosales murió a causa de varios impactos de bala.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía Municipal de Villa Canales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Dejan manuscrito cerca del cuerpo de Roberto Rosales

Durante el procesamiento de la escena, los fiscales localizaron ocho casquillos y un manuscrito.

El mensaje estaba escrito a mano y fue hallado en el asiento del piloto, junto al cuerpo de la víctima.

El texto decía: "Vos Joseph y Carlitos me pelan la v***, aquí no estamos amarrados como los agentes de la SAAS que palmaste o como el Silvestre, a mí sí me la pelas la v****. Los TG valen pura v****".*

El manuscrito hace referencia directa a agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), así como a otras personas identificadas por apodos o nombres.

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales/VisorGT)

La SAAS no se ha pronunciado sobre por qué la institución fue mencionada en el manuscrito encontrado en la escena del crimen.

La hipótesis del asesinato de Roberto Rosales

El MP también informó a Soy502 que el ataque contra Rosales habría iniciado en el kilómetro 12.1 y finalizado en el kilómetro 11.

El vehículo avanzó unos 100 metros más hasta caer en una cuneta a un costado de los carriles.

Sobre las líneas de investigación, el MP indicó que analizan varias hipótesis, entre ellas un posible enfrentamiento entre estructuras criminales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)