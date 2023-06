¿Ataque de qué? Insólito motivo que obliga a ladrón a huir de un asalto (video)

-

La mujer entró a robar pero desistió del atraco porque le entró un ataque de ansiedad.

En la tienda del Minisuper 24 horas en Badalona, España, un extraño suceso quedó grabado en las cámaras de seguridad, cuando una mujer intentó robar la tienda.

El País relata que la tienda es del paquistaní Syed Ahsan Abbas, quien hace turnos de 12 horas en el supermercado relevándose con su hermano.

La atacante esta nerviosa pero aun así amenaza al hombre. (Foto: Captura de pantalla)

El 7 de junio a las 3 de la madrugada una persona entró a la tienda. Tenía el rostro tapado y llegó amenazándolo con un cuchillo de cocina.

"Cierra la persiana" le dice a Ahsan, quien no entiende lo que esta pasando. Resulta que la mujer es una conocida suya, y que el mismo dice que tiene problemas, en el video se puede escuchar cuando la mujer le dice "Yo no te conozco a ti".

El hombre agarra un banco y planea defenderse con él, a lo que ella le responde "Tú me vas a dar un golpe, pero yo te voy a matar". La mujer estaba visiblemente nerviosa, pero el hombre no piensa ceder ante el ataque.

- Cierra la persiana o te mato

- ¿Cerveza?

[…]

- Me voy porque me voy… porque me está entrando un ataque de ansiedad.



Comienzan a forcejear con el banco, posiblemente fue aquí cuando la mujer ha intentado clavar el cuchillo. Ahsan dijo más tarde que ese mueble le salvó la vida.

También tiene un pequeño corte en el dedo porque intentó quitarle el arma, agarrándolo con la mano desnuda.

Después de eso la mujer simplemente se rinde y dice en voz alta: "Me voy porque me voy, porque me esta entrando ataque de ansiedad".

Al día siguiente Ahsan siguió trabajando normalmente. El reconoce que puede ser algo cómico, pero para fue algo muy serio para él. Esta era la primera vez que intentaban robarle, pero el acontecimiento lo ha vuelto en un héroe local.