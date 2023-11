Ronald Mackay revela que fue vetado de la radio

-

El famoso youtuber y actor de doblaje guatemalteco reveló que fue vetado de la radio nacional.

En una publicación en su cuenta de X antes Twitter, el yotuber guatemalteco, Ronald Mackay mostró un posteo del comunicador, compositor y comediante Josué Morales, quien afirma su emoción por estar de regreso en el medio radial tras una ausencia significativa.

"Amo estar de vuelta simplemente una de mis más grandes pasiones", escribió Morales.

Ante esto Mackay reenvió la foto de su colega y agregó un desconcertante mensaje: "Algún día diré lo mismo otra vez y ojalá después de este Gobierno, me quiten el veto en la TGW", expresó.

El famoso no dio más detalles o contó los motivos por los que no puede estar en este medio, sin embargo las preguntas de los seguidores no se hicieron esperar: " ¿Cómo así que estás vetado?", "ese día volveré a escuchar radio", "No sabía", "¿Por qué si se puede saber?".

