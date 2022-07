“No me importan los jueces”: el polémico mensaje de Rubí al jurado de La Academia

Durante el séptimo concierto de “La Academia”, a Rubí Ibarra no le fue muy bien con su interpretación, pero ahora ella se ha revelado contra el jurado.

Cuando llegó el momento de la intervención del jurado, la académica se vio un tanto seria ante las críticas, pues le recalcaron que el canto no es lo suyo.

Rubí; te veo a ti y noto crecimiento y disciplina todas las noches, si lograrás cantar un día, sería espectacular. Concéntrate pero no sacrifiques el trabajo diario y disciplina por el desmán. @LaAcademiaTV #LaAcademiaDuelos pic.twitter.com/KnY1FpTff2 — Arturo López Gavito (@algavito) July 3, 2022

Sin embargo, a la quinceañera viral parece no importarle lo que los profesionales le digan.

En una reciente entrevista para la cabina POV de TikTok, la académica confesó a Pablo Chagra que son sus maestros los que sí le interesan.

“Los maestros y el director están 24/7 contigo, ellos saben cuando estás mal emocionalmente y cuando quieres rendirte. Voy a ser muy honesta, casi no me importa lo que dicen los jueces. Me importa más lo que dicen los maestros porque ellos están contigo”, dijo Rubí.

La joven académica expresó que cada revisión de conciertos es “una tortura para todos”, pues los maestros evidencian los errores de todos.

Además, Rubí sostuvo su punto de vista sobre los críticos y dijo que ella debió haberse ido el domingo pasado.

“No siento que sea polémico porque yo soy sincera. Me importa su crítica pero la verdad me importan más mis maestros”, reiteró.

El próximo sábado la académica deberá mostrar a los jueces sus habilidades para el canto y convencerlos de que podrían estar equivocados con sus fuertes críticas.