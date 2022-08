Rubí reveló que haría con el dinero si llegara a ganar "La Academia"

Rubí reveló que su sueño es hacer un albergue para animales y si gana "La Academia" lo hará.

Este domingo es el gran final de La Academia y el premio para el ganador de la edición número 20, será de 1 millón de pesos mexicanos, además de un contrato discográfico con Sony Music.

Con la gran cantidad al ganador, cada académico ha revelado lo que hará.

Rubí: "Me gustaría seguir con mis proyectos, seguir preparándome. Me gustaría también hacer albergues para perritos de la calle, me encantan; mis perritos los recogí de la calle, eran maltratados, entonces me gustaría hacer algo así para todos esos perritos que no tienen familia o que no tienen cariño".

Nelson: "Siempre he tenido un sueño y es abrir una academia de baile y música, esa es una de mis metas con ese dinero. Y quisiera sacar mi primer disco porque yo no tengo música oficialmente afuera; tengo composiciones, pero nunca he sacado mi música, así que aprovecharía para sacar música y para comprarme un carro".

Mar: "Lo invertiría en mi carrera, darle ese impulso. Mi sueño siempre ha sido ser una referente del pop rock latino; creo que ahorita hacen falta mujeres en rock, entonces aquí estoy yo para ocupar tal vez ese lugar que me encantaría, pero claro, siempre dependemos del público, entonces devolverle ese amor que nos han dado a través de la música".

Andrés: “Con este dinero me gustaría mucho apoyar, como lo he dicho antes, a asociaciones que tengan mucho que ver con el cuidado y la prevención de la diabetes; es una enfermedad sumamente cara, por eso es que me veo tan interesado en aportar un poquito porque sí creo que falta mucho por hacer".