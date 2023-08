Rusa se hace viral por su acento guatemalteco al hablar español

-

Una bielorrusa que se encuentra en Guatemala se hizo viral, pues algunos de sus seguidores afirman que su acento al hablar español es guatemalteco.

La extranjera llamada Christina se ha hecho viral en redes sociales por mostrar algunas joyas de Centroamérica y asegura que por el momento vive en Guatemala.

En uno de sus post publicado recientemente destacó que muchos seguidores comentan que su forma de hablar es como el de una guatemalteca.

La famosa contestó al comentario de un seguidor: "Bella tienes puro acento guatemalteco, me gusta tu forma de hablar".

"Siempre me da risa cuando las personas me hacen algún cumplido de mi español pero siento que a veces me da vergüenza hablar y hablo muy raro con acento ruso y todo pero ¿cómo puedo vivir pues? Tengo que hablar porque soy muy sociable, gracias y voy a mejorar, se los prometo", contestó.

"Poco a poco se aprende", "Me gusta tu acento", "Hablas bonito y cada país tiene su acento diferente de español" y "Hermosa chapina", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

A través de su cuenta @kristik423 muestra algunos lugares de Guatemala y sus aventuras como residente en el país.

@kristik423 Replying to @jethro.castro ♬ original sound - Christina

@kristik423 ♬ original sound - Christina