Safiétou Kabengele, otra “Miss Grand International” que renuncia a La Corona

Luego de que Rachel Gupta renunciara a la corona de Miss Grand International 2024, la tercera finalista, Safiétou Kabengele, representante de Francia, también devolvió el título.

A través de sus redes sociales la reina explicó los motivos de su retiro como representante del certamen: "Tras muchos meses de silencio y lealtad he elegido la claridad, no por ira, sino por amor a la paz, a mis valores y a la mujer en la que me estoy convirtiendo".

"Esta experiencia nunca ha sido fácil, pero sí inolvidable. Estoy agradecida por el escenario internacional, por la oportunidad de hablar, por las almas maravillosas que he conocido, por las maravillosas hermanas del top 10 y por la ganadora de la temporada pasada", agregó.

"Siempre defenderé los derechos de las mujeres y me mantendré alejada de cualquier forma de humillación hacia ellas. Soy una voz, soy una influencia, soy un legado, nos vemos pronto en un nuevo camino", afirmó.

¿Qué ocurrió exactamente?

Según Kabengele, el presidente de la organización, Nawat Itsaragrisil, la insultó durante una transmisión en vivo, algo que no podía permitir. Agregó que tras el incidente, pidió hablar con el Sr. Nawat, pero él y la Sra. Teresa (vicepresidenta de la Organización Miss Grand) se negaron y la dejaron de seguir en Instagram.

También publicó la captura de pantalla de un correo electrónico que envió al presidente, donde le contó que había sido blanco de ataques e insultos y por ello sentía que nunca había recibido protección ni apoyo de la organización Miss Grand.

La salida de Miss Grand International

Rachel Gupta, Miss Grand International 2024, sorprendió al anunciar su renuncia a la corona que obtuvo en noviembre pasado en Tailandia.

Según reveló en un comunicado, desde que fue coronada se ha visto envuelta en "promesas incumplidas, maltrato y un ambiente tóxico que ya no puedo soportar en silencio".