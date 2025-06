Debbie Ruiz, la Guatemalteca que participa en reality de Telemundo

-

La reina de belleza Debbie Ruiz participa en el reality de Telemundo "Miss Universo Latina".

En el programa que inició el 3 de junio, la representante guatemalteca competirá entre 30 mujeres de la región de habla hispana.

Acerca de Miss Universo Latina

Un grupo de aspirantes a reina vive en una mansión, mientras cumple una serie de competencias. Cada semana se irá eliminando a quienes no den la talla.

Hay 2 equipos: el Esmeralda, bajo la dirección de Alicia Machado (Miss Universo 1996) y el Rubí, guiado por Zuleica Rivera (Miss Universo 2006), quienes forman a las concursantes a lo largo del show.

Entre el jurado está Aracely Arámbula y la conductora es Jaqueline Bracamontes, Nuestra Belleza México 2000.

¿Quién es Debbie Ruiz?

La joven de ascendencia guatemalteca nació en Los Ángeles, California, representó a la comunidad guatemalteca en USA en Miss Universe Guatemala 2024, tiene 37 años y se considera como una mujer disciplinada.

"Mis padres siempre me inculcaron amar mis raíces, mi cultura y es algo que agradezco, porque me ha llevado lejísimos", dijo al darse a conocer en el programa.

Su amor por los certámenes de belleza comenzó a los 9 años cuando ganó Alicia Machado el concurso. "Me apunté a Miss Universe Guatemala a mis 36 años y llegué al top 6, siempre quise estar ahí, pero no me atrevía por miedo, pero cuando llegas a cierta edad dices: es hoy o nunca", agregó.

¿Cómo puedes ver a Debbie en el programa?

La convivencia, ensayos y retos en la mansión estarán disponibles en vivo de lunes a viernes y domingos a las 7pm/6c por Telemundo, también en la app de Telemundo y al día siguiente, en el servicio de streaming Peacock.

El programa se transmitirá a través de Telemundo Internacional, simultáneamente para toda Hispanoamérica.

Contenido exclusivo

Los televidentes pueden visitar el canal @TelemundoEntretenimiento en YouTube, Telemundo.com, y la App de Telemundo.

