Sala conocerá recusacion contra juez por caso Melissa Palacios

Una sala de Apelaciones programó audiencia para conocer recusación en contra del juez que conoce el caso de Melissa Palacios.

Este miércoles 02 de abril a las 10:30 horas se desarrollará la audiencia de recusación en contra del juez Juan José Regalado de Chiquimula.

La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula programó la audiencia para conocer los argumentos del Instituto de la Víctima, que recusó al juez en la audiencia pasada, celebrada el 12 de marzo.

Según el Instituto de la Víctima, el juez Regalado ya no puede conocer el caso no solo porque ha emitido opinión dentro del proceso penal sino porque en la ley de aceptación de cargos, se establece que si un acusado quiere admitir la culpa pero luego se retracta, la judicatura que conoció la primera petición ya no puede seguir conociendo.

Estos argumentos serán escuchados por los magistrados que integran la Sala y deberán resolver si aceptan la recusación o no.

De aceptarla, el caso debería asignarse a otra judicatura, de lo contrario, el juez Regalado tendría que desarrollar la audiencia de etapa intermedia.

"Hemos sido respetuosos de los debidos procesos, siempre y cuando sea desarrollada con imparcialidad, objetividad y apegado a derecho y por lo consiguiente nuestra lucha es persistente contra aquellos que pretendan atropellar a las víctimas con maniobras habituales, aprovechando las facultades que el Estado de Guatemala les ha otorgado par emitir resoluciones con apariencia de legales", publicó la página Justicia por Melissa Palacios.

Varias mantas fueron colocadas afuera del juzgado de Chiquimula en la que piden justicia por Melissa Palacios. (Foto: Justicia por Melissa Palacios)

El caso

Melissa Palacios fue reportada desaparecida el 4 de julio de 2021. Un día después fue localizado su cuerpo abandonado en un terreno en la aldea La Palma en Río Hondo, Zacapa.

Las investigaciones iniciaron y poco tiempo después fueron capturados María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín Ovalle.

Las primeras investigaciones dieron que Bonilla Archila fue la última que tuvo contacto con Melissa antes de su desaparición, además de otros indicios que la involucraban directamente con el asesinato.

Aunque el Ministerio Público presentó los indicios del caso, un juez no admitió todas las pruebas y decidió cambiar el delito a los acusados, para que en lugar de asesinato, enfrenten juicio por homicidio en estado de emoción violenta, el cual tiene una pena mucho menor.

La familia ha presentado recusaciones en contra de jueces por los beneficios otorgados a los acusados, además han dudado de la imparcialidad de varios de ellos. Incluso han solicitado que el caso sea conocido por un juzgado en la Ciudad de Guatemala, pero no se ha logrado.

María Fernanda Bonilla portaba una cadena aparentemente de oro durante la audiencia. (Foto: captura de pantalla)

El Ministerio Público inicialmente imputó de asesinato a los dos acusados por los indicios recabados. La fiscalía cuenta con mensajes de WhatsApp entre Bonilla y Marroquín, horas antes de que ocurriera la desaparición de Melissa.

Según los chats, se habrían puesto de acuerdo para matarla.

"Pero yo sí la voy a matar a puros pijazos", escribió María Fernanda.

Marroquín le respondió "traela para aka i la echamos (sic)".

La joven desapareció el mismo 4 de julio y su cuerpo fue localizado un día después. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que Melissa Palacios murió a causa de los golpes que recibió en la cabeza.

En 2021, cuando se presentó esto en una audiencia, el juez de Primera Instancia Penal de Zacapa, José Maximino Morales González, dijo que no era evidencia suficiente, ya que eran capturas de pantalla de conversaciones que no estaban completas y que se podían sacar de contexto.

Y bajo esa premisa es que modificó el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta.