Sale a luz el "romance" entre Chris Rock y Jada Pinkett

Mucho se ha rumorado sobre un posible triángulo amoroso entre Will, Jara y Chris, lo cual habría desatado más la furia del actor contra el comediante durante la gala de los Oscar.

EN CONTEXTO: La broma de Will Smith previo al incidente con Chris Rock que predijo la tragedia

Will y Chris se conocen desde hace 27 años desde la serie "El Príncipe de Bel-Air'", y Chris y Jada se conocen por haber trabajado juntos en las tres películas de 'Madagascar' haciéndose grandes amigos.

Así surgieron rumores de infidelidad de Rock y Pinkett durante la promoción de la película animada, la química entre Rock y Jada Smith habría traspasado la pantalla aunque todo quedó en rumor.

Rock estaba casado con Malaak Compton-Rock y tenían dos hijas, luego en 2014 Rock anunció su divorcio y admitió su infidelidad en el matrimonio.

En algunas ocasiones se dijo que Will y Jada Smith tienen un matrimonio abierto que permite que ambos puedan ver a otras personas, por ello las indirectas de una posible infidelidad no trascendieron.

Se dijo que la relación entre Rock y Jada no terminó bien luego de que Chris le dedicara ácidas palabras en los Oscar de 2016. Todo ocurrió cuando Chris Rock, en un monólogo sobre el racismo, criticó las protestas de Jada Pinkett, una de las estrellas que había intentado boicotear la ceremonia ante la falta de diversidad de la Academia.

"Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado. Esa no es una invitación que rechazaría... Es una vergüenza que no esté nominado este año (Will Smith), eso y que cobrase 20 millones de dólares por Wild Wild West", dijo.

Al matrimonio se le conocen estos deslices: el primero fue el romance de Jada con Marc Anthony, amigo de la familia, tras terminar su matrimonio con Jennifer López, luego con Chris Rock, el rapero August Alsina y a Will se le vinculó sentimentalmente con Margot Robbie.

Se dice que Margot Robbie y Will Smith tuvieron un romance. (Foto: Oficial)

El propio August contó de este encuentro amoroso afirmando que contaba con la bendición de Will. "Su matrimonio es un acuerdo contractual", dijo.

En una entrevista en 2015 la actriz explicó que ella y su esposo son libres para quedar con quien quieran. "Will es un hombre adulto", confesó Jada, tras los rumores del romance entre Will Smith y Margot Robbie, su compañera en la película Focus.

"Will es un hombre íntegro, tiene toda la libertad del mundo para hacer lo que quiera, mientras él mismo pueda mirarse en el espejo yo no tengo mayores problemas".

Lo ocurrido en los Oscar avivó los rumores de un rencor entre Chris y Will, sin embargo, luego de lo ocurrido él se disculpó con Rock a través de las redes sociales.