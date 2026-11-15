PNC realiza operativos en cuatro departamentos para prevenir asaltos a conductores

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Las fuerzas de seguridad mantienen puestos de control en Escuintla, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Jalapa.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que mantiene operativos de seguridad en cuatro departamentos del país, con el objetivo de prevenir asaltos contra conductores, detectar posibles actividades ilícitas y reducir la incidencia delictiva.

De acuerdo con la información oficial, las acciones policiales se desarrollan en Escuintla, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Jalapa, donde agentes de la institución realizan procedimientos de identificación de personas e inspección de vehículos.

Los operativos incluyen la revisión de motocicletas y automóviles, como parte de las medidas preventivas implementadas para detectar posibles hechos ilícitos y fortalecer la seguridad de quienes circulan por las carreteras.

En Escuintla, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Jalapa se continúan realizando operativos de seguridad donde identifican personas y registran vehículos de dos y cuatro ruedas para detectar posibles actividades ilícitas, prevenir hechos delictivos y reducir asaltos contra conductores. https://t.co/LVQUWQxlox — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 15, 2026

Según la PNC, estas intervenciones buscan identificar situaciones que puedan representar riesgos para los conductores y prevenir la comisión de delitos en los sectores donde se mantiene presencia policial.

Las autoridades indicaron que los agentes continúan desarrollando estas acciones mediante la identificación de personas y el registro de vehículos de dos y cuatro ruedas.

Los procedimientos forman parte de los esfuerzos policiales para prevenir asaltos y otros hechos delictivos que puedan afectar a quienes se desplazan por las áreas donde se ejecutan los operativos.