Socorristas reportan dos personas fallecidas por ahogamiento en Zacapa

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Los cuerpos fueron de las víctimas fueron localizados en los ríos Teculután y Motagua.

Los Bomberos Voluntarios reportaron la muerte de dos personas por presunto ahogamiento en distintos incidentes registrados en el departamento de Zacapa, específicamente en aguas de los ríos Teculután y Motagua.

De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, uno de los casos ocurrió en el río Teculután, a la altura del kilómetro 119 de la ruta al Atlántico, donde fue localizado un hombre que aparentemente sufrió asfixia por sumersión.

Elementos de la 82 Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y efectuaron las maniobras necesarias para extraer a la víctima del agua.

Posteriormente, los técnicos en emergencias médicas aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de restablecer sus signos vitales.

Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos y se confirmó el fallecimiento. Los socorristas informaron que, hasta el momento del reporte, el hombre no había sido identificado.

Los cuerpos fueron recuperados por socorristas, mientras las autoridades deberán establecer las circunstancias de los fallecimientos. (Foto: CBV / Soy502)

Segundo cuerpo localizado

En otro incidente, elementos de 75 compañía fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo humano que flotaba en las aguas del río Motagua, en jurisdicción del caserío Puente Mármol, municipio de Río Hondo, Zacapa.

Tras recibir el aviso, los Bomberos Voluntarios se desplazaron hacia el sector para verificar la situación y realizar las labores correspondientes.

Al llegar, los socorristas confirmaron que la persona se encontraba fallecida, por lo que procedieron a recuperar el cuerpo de las aguas del río.

Posteriormente, los restos fueron entregados a las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de esta segunda víctima ni sobre las circunstancias en las que terminó en el río.