Regreso a clases: no hay vacunas contra Covid-19 para niños menores de 12 años

El Ministerio de Salud no cuenta con vacunas contra Covid-19 para niños de 6 a 11 años. Diputados denuncian que algunos ya debieron recibir la segunda dosis.

Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición, se reunieron con los viceministros de Salud para consultar por las vacunas para inmunizar contra el Covid-19 a niños menores de 12 años.

Los congresistas, a través de un video, denunciaron que Salud no cuenta con vacunas para administrar la segunda dosis a los 487 mil niños que se vacunaron a partir de noviembre y que debieron recibirla luego del 8 de mayo. Tampoco hay vacunas para aplicar la primera dosis a los dos millones de niños restantes.

NO HAY VACUNAS PARA NIÑOS/AS.



Autoridades de salud reconocen que no hay contratos firmados para la adquisición de vacunas para menores de 12 años

Según los congresistas, Salud espera una donación desde hace un mes, pero no es una acción segura, tampoco hay un contrato para adquirir más vacunas, solo algunos acercamientos con el Mecanismo Covax.

"Esto podría afectar a la población con el retorno a clases presenciales, porque los niños no están inmunizados", señaló el diputado Orlando Blanco.

Salud busca vacunas

Al ser consultados, el Ministerio de Salud informó que continúa trabajando en distintas vías para lograr el ingreso al país, de vacunas destinadas a menores de 6 a 11 años. "Dos de estas vías son por medio del mecanismo Covax, quienes están pendientes de brindarnos la fecha de ingreso de la vacuna Moderna en los próximos días. Así también hemos iniciado un proceso para la adquisición de vacuna Pfizer pediátrica. Además, se está en búsqueda del apoyo de países amigos para la donación de vacunas para la población", informó.