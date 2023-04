Entrenadores protagonizan pelea en juego de la Premier League

Los entrenadores del Tottenham Cristian Stellini, y del Brighton, Roberto De Zerbi, fueron expulsados del partido.

Una nueva pelea de entrenadores se registró en la Premier League en Inglaterra.

En el minuto 58, la polémica se trasladó a los banquillos, donde los entrenadores del Tottenham Cristian Stellini, y del Brighton, Roberto De Zerbi, fueron expulsados del partido.

De Zerbi y Stellini acabaron viendo la tarjeta roja por el pique que mantuvieron durante el tiempo que estuvieron en su respectiva zona técnica.

La historia entre ambos había empezado al inicio del encuentro, cuando se pudo ver al entrenador visitante recriminarle algo a Stellini, acusándole con el dedo.

La tensión creció desde ese punto y finalmente ambos banquillos acabaron por enfrascarse en una bronca con los dos entrenadores involucrados.

El árbitro del encuentro mostró entonces la roja a ambos técnicos, ante un Stellini incrédulo.

Finalmente, el Tottenham (quinto) se impuso por 2-1 al Brighton (séptimo) para mantenerse en la pelea por la clasificación para la próxima Liga de Campeones.