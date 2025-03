Samuel Pérez se reunió con Bernardo Arévalo antes de su accidente

-

Según autoridades de Gobierno, horas antes de su accidente, el diputado Samuel Pérez estuvo reunido con el presidente Bernardo Arévalo, en Sacatepéquez.

Un nuevo dato ha surgido un día después del accidente que sufrió el diputado oficialista Samuel Pérez, en el kilómetro 36 de la carretera a Santa Lucía Milpas Altas.



Desde el sábado 15 de marzo, cuando se registró el percance, se rumoraba que el legislador regresaba de Antigua Guatemala, tras sostener una reunión con el presidente Bernardo Arévalo; ahora, tal extremo ha sido confirmado.

Soy502 consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia acerca de esa junta y afirmó que ciertamente se llevó a cabo; no obstante, aclaró que esta terminó el viernes 14, varias horas antes de que Pérez se accidentara.

El diputado Samuel Pérez se accidentó a eso de las 4:00 de la madrugada el sábado 15 de marzo, en un sector de Milpas Altas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

¿De qué hablaron?

"La reunión concluyó a las cinco y media de la tarde", respondió esa entidad, sin brindar más detalles. Tampoco respondió cuando se consultó quiénes estuvieron presentes y los temas que se trataron.

Hasta ahora, lo único que se sabe es que el encuentro se habría desarrollado después de que Bernardo Arévalo y algunos ministros terminaron un recorrido en Olopa, Chiquimula.

Puesto que la Secretaría no ha contestado las interrogantes, tampoco se conoce a qué hora habría llegado el mandatario a la ciudad colonial.

El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, entre otras autoridades, estuvieron en Olopa, antes de la reunión en Antigua Guatemala. (Foto: Gobierno)

El accidente

El percance vial protagonizado por el diputado Samuel Pérez se conoció durante la mañana del sábado, después del reporte de Miguel López, un corresponsal de Nuestro Diario.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 36 de la carretera que de Antigua Guatemala conduce a Santa Lucía Milpas Altas. Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y cuando llegaron encontraron al legislador afuera de su vehículo, el cual estaba volcado y había derribado un poste del tendido eléctrico.

DIPUTADO DE SEMILLA SUFRE ACCIDENTE VIAL | Samuel Andrés Pérez, resultó con golpes al sufrir un accidente esta madrugada en el km 36, de la Ruta Nacional 10, de Santa Lucía Milpas Altas, #Sacatepéquez.#SucesosND #NuestroDiario. ️

: Miguel López. pic.twitter.com/2gQvsfOscd — Nuestro Diario (@NuestroDiario) March 15, 2025

De acuerdo con los informes oficiales, el congresista resultó solo con lesiones leves, mientras que su carro había perdido dos llantas, producto del impacto.

Según la versión del legislador, no se conducía bajo efectos de licor, pero también se supo que no se sometió a una prueba de alcoholemia. En los reportes de los bomberos y la Policía Nacional Civil se consignó que no hubo otro afectado por el incidente.