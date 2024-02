Canadá sanciona a Consuelo Porras y Curruchiche por "actos de corrupción"

-

El gobierno de Canadá sancionó a cuatro empleados del MP por socavar la democracia de Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Arévalo busca que el respaldo de la Unión Europea se transforme en medidas concretas

Canadá mediante dos comunicados informó que, con efecto inmediato, su gobierno impuso "sanciones contra cuatro personas por cometer actos de corrupción significativa y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en Guatemala", se lee en la parte que antecede al comunicado formal, publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

En el comunicado de prensa de la institución de gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, anunció un nuevo régimen de sanciones en cuanto a la Ley de Medidas Económicas Especiales para abordar la grave situación en Guatemala.

"Las sanciones de hoy se aplican a cuatro personas por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y más allá", explica el comunicado.

Además, refiere que las cuatro personas han cometido acciones que intentaban impedir la transición democrática pacífica, de modo que, la imposición de sanciones, según el comunicado, servirá para "disuadir acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Arévalo".

¿Quiénes son los funcionarios?

El comunicado emitido por el gobierno de Canadá detalla que el Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Guatemala) impone una "prohibición sobre las transacciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, congelando efectivamente cualquier activo que puedan tener en Canadá".

Y que quienes hayan sido incluidas en la lista también son inadmisibles en ese país "en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados",

Los nombres de las personas agregadas al cronograma de este reglamento son los siguientes:

María Consuelo Porras Argueta de Porres (Fiscal General y titular del Ministerio Público)

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez (fiscal)

José Rafael Curruchiche Cucul (Fiscal Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público)

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez (juez)

Canada announces sanctions against individuals implicated in undermining democracy and rule of law in Guatemala.



To read the news release: https://t.co/E0yhfXsrbD — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 20, 2024

Apoyo de Canadá

El gobierno de Canadá valora la estrecha relación con el gobierno de Guatemala y enfatizó en detalles que acercan a ambos países.

Canadá y Guatemala tienen una relación positiva y duradera que se extiende por más de 60 años. Los esfuerzos de asistencia internacional de Canadá en Guatemala promedian $22 millones por año y abordan la desigualdad de género, las violaciones de derechos humanos, la violencia, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas, así como la corrupción y la impunidad. Estas sanciones están en línea con las de la Unión Europea y Estados Unidos, aliados que recientemente han impuesto medidas dirigidas a individuos guatemaltecos antidemocráticos.

La ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, dijo que el anuncio realizado este 20 de febrero es la muestra de la lucha de ese país por contribución con la democracia y los Derechos Humanos.