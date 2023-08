¡Fuertes declaraciones! Sandy Méndez reveló cómo un famoso exnovio le fue infiel

-

Sandy Méndez habló de la ocasión en la que sufrió una infidelidad por parte de una persona con la que tuvo una relación y que, al parecer, también es una figura pública.

En una entrevista con Juan Pablo Zether en Backfocus Podcast la conductora del programa "Café AM" de TV Azteca Guatemala, contó que un novio la engañó con una amiga.

Foto: Instagram.

"Es bien difícil porque aprendí desde una vez que tuve una relación muy pública, ya estaba yo en este rollo, en este apogeo y el chavo también, no lo vamos a mencionar, por respeto, algunos saben quién es, otros no, pero bueno, X", inició la conversación.

"La cuestión es que lo estaba exponiendo mucho y todo y yo tenía muchas amigas o compañeras conocidas del medio en el que me movía antes, que era el del modelaje y como te digo los chismes siempre sen han dado y al final tenía yo muchas amigas, lo vamos a dejar en 'compañeras', que le mandaban mensajes sabiendo que era mi novio, le tiraban el calzón así, no les importaba", argumentó.

"Ahí fue donde yo me fui dando cuenta, yo iba descartando gente, decía: 'ya no le voy a hablar' y eliminada, así, bloqueada, hasta que llegó el día en que se metió con una y en mi cara, en mi nariz, fue todo tan... yo solamente me quedé viendo así como, ¡bueno, bendiciones, que les vaya bien! y ahí cerré ese ciclo, terminé con él y no le reproché nada nunca", afirmó.

La historia no quedó ahí, al parecer el hombre intentó retomar la relación y así reaccionó Méndez:

"Regresó buscándome, llorando y diciéndome cosas y ya no le creí porque yo sí suelo ser muy sincera, cuando tengo una relación me gusta ser muy honesta, soy muy transparente y dejo que me conozcan completamente, realmente no tengo nada qué esconder y lo mismo pido de la otra persona".

Acerca de sus sentimientos hacia el hombre que le hizo daño dijo: "Con este chico fui muy real, muy honesta y él conmigo no lo fue, entonces ya con ese tipo de cosas, de que te engañan una vez y luego lo vuelven a hacer, yo sí no creo en estar perdonando a los hombres, yo no soy de esas", concluyó.

La anécdota de Sandy se hizo viral y muchos lo tomaron como una lección de vida.

MIRA EL VIDEO: