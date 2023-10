-

Sector importador reporta pérdidas millonarias a causa de los bloqueos en protesta contra la fiscal General Consuelo Porras.

El sector importador del país se mostró preocupado debido a problemas para recibir productos en puerto, debido a los bloqueos en el país que suman más de una semana.

Varias empresas han tenido que cerrar operaciones por no recibir las materias primas. La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), indicó a Soy502 que se estiman pérdidas de Q10 mil millones desde que iniciaron los bloqueos el 2 de octubre como manifestación para pedir la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.

Todas las gremiales asociadas están teniendo inconvenientes para poder operar. Más de 4 mil restaurantes están cerrados y 12 mil están atendiendo de forma irregular. Así mismo, más de 1,400 eventos sociales y corporativos han sido cancelados.

Jorge Briz, presidente de la CCG, explica que la situación es grave en general. "Esto es una catástrofe económica para el país" externo al detallar que la problemática se extiende los sectores comerciales, industriales, servicios, economía formal e informal. "Lo que está sucediendo en el país es muy grave, hay pérdidas de empleos no se pueden pagar salarios por no tener ingresos".

Restaurantes han tenido que cerrar y otros operar de forma parcial. (Foto: captura de pantalla)

Entre las principales dificultades es que los embarques no pueden salir del país, lo cual también genera problemas a los exportadores los productos, en especial los que son perecederos se ven afectados.

Briz detalla que hay barcos que se han ido con contenedores llenos de productos que eran para Guatemala que venían para abastecer el mercado y se han tenido que ir ya que no se pueden distribuir en el país.

Explica que los importadores no ha podido no podrán recibir sus mercancías a tiempo. "Cada barco que se va no solo no entrega la mercancía sino que en ese barco se debería de ir la mercadería para exportar", indicó.

La 6 calle, entre 8va y 9na avenidas de la zona 1 capitalina, un sector lleno de comercios se encuentra sin actividad debido a los bloqueos. (Foto: Heidi Loarca/soy502)

"Esos barcos cuando no paran en Guatemala se redireccionan y van a descargar la mercadería a otro puerto y hasta que pase otro barco que venga a Guatemala y las recoja las traen para Guatemala", explicó.

Se trata de la mercadería que serviría para surtir al país durante la temporada de find e año. La problemática se observa en todos los puertos del país, es decir en Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto. Barrios.

La Cámara de Comercio que reúne a 40 gremiales de diversos sectores que también operan en el comercio interno y en ese sentido se reporta el cierre de varios comercios lo cual genera preocupación. "Guatemala nunca había tenido una catástrofe de esta naturaleza ni siquiera en la pandemia", externó Briz.