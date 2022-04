Selena Gomez reacciona a las duras críticas por su peso

Selena Gomez respondió a las críticas sobre su peso por medio de un video en sus redes sociales.

OTRAS NOTICIAS: Aseguran que novio de Rihanna le fue infiel a pocos días de dar a luz

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez se ha conocido por ser una de las mayores representantes del amor propio, pues en varias ocasiones se ha pronunciado con respecto a los señalamientos que han hecho varias personas con respecto a la forma en la que luce su cuerpo.

Gomez ha expresado que las críticas por subir de peso la afectaron mucho anteriormente, pues este cambio se debe principalmente al tratamiento que lleva para mantenerse saludable con lupus.

Debido a ello, su cuerpo cambió de manera significativo y, aunque comentó que al principio no le importaba, conforme exploró redes sociales y vio que este era un tema de conversación bastante recurrente, le afectó.

A pesar de ello y conforme el tiempo pasó la cantante, de raíces mexicanas, aprendió que la única persona que puede opinar sobre su cuerpo es ella misma, por lo que decidió ignorar lo que dicen sobre ella y, a través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que dio un mensaje para todos los que alguna vez han mencionado algo negativo con respecto a su aspecto físico.

Selena expresó que ve como algo normal encontrarse con comentarios negativos en internet, por lo que intentó lucir más delgada al principio de estas conversaciones.

Estas situaciones la llevaron a cambiar sus hábitos alimenticios de forma saludable y sin extremos, Gomez ha considerado que esto es posible sin restringirse de nada.

“He estado intentando mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y pedí cuatro tacos, tres rollitos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", expresó en el video que compartió en la red social.

“Sinceramente, no me importa mi peso porque la gente va a hablar de él de cualquier forma: 'Eres muy flaca, 'Estás muy gorda, 'Eso no te queda bien', 'blah blah blah', soy perfecta tal y como soy. ¿Cuál es la moral de la historia? Adiós", mencionó en el video.

Mira aquí su postura:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fan Account (@selenagomezecu2.0)

La cantante siempre acompaña sus publicaciones con un mensaje positivo, pero hubo un tiempo en el que decidió alejarse de redes sociales tras darse cuenta del daño que le hacían, pues cree que los problemas de autoestima han aumentado en los últimos años.