Elías de Mercurio es señalado de machista por comentario sobre Sasha Sokol

El cantante fue criticado y acusado de ser un machista tras realizar un fuerte comentario sobre la revelación del abuso que vivió Sasha Sokol por parte de Luis de Llano.

EN CONTEXTO: Yordi Rosado se niega a eliminar el video de Luis de Llano

Elías Chiprut, integrante de la agrupación Mercurio, fue señalado de misógino tras emitir una postura sobre las recientes revelaciones de Sasha Sokol, quien denunció haber sido violada por Luis de Llano cuando ella tenía 14 años.

Fue durante una conferencia de prensa de la popular banda, cuando Elías respondió a una interrogante sobre el escándalo que señala a De Llano.

"De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano", expresó Elías.

Tras ese comentario, y al victimizar de nuevo a la exintegrante de Timbiriche, los usuarios de redes sociales arremetieron contra él indicando que únicamente ofendió a Sasha y la revictimizó.

Sin embargo, momentos después intentó remediar lo que había dicho, pues dijo que la pregunta fue tendenciosa y que ni él, ni sus compañeros podrían saber qué ocurrió porque ninguno formaba parte de la agrupación a la que pertenecía Sasha.

"No es que esté cargada de misoginia... ¿Cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche?, aquí no hay ningún miembro de Timbiriche, entonces, pedir opinión a alguien sobre algo que desconoce y no puede saber, se me hace un poco absurdo", sentenció.

#Mercurio ¿defiende a Luis de Llano? #ElíasChiprut lanza comentario misógino.



El integrante de Mercurio también fue cuestionado sobre el caso de Toño Berumen , a quien describió como una excelente persona. pic.twitter.com/rJGCJ8JlD2 — Romega TV (@Romegadigitaltv) March 10, 2022

Reacciones en redes sociales

Su argumento desató más la indignación de los internautas, ya que dijeron que también se pudo haber burlado de ella por el tono en que respondió.

"No entiendo cómo le preguntan a un machito sobre la situación tan complicada que vivió y sigue transitando Sasha Sokol", se lee en un comentario.

"Elías de Mercurio: No fuimos el condón de Luis de Llano, comentario machistaaaa. Educarse sería lo correcto", "Yo creo este señor, no nació de una MUJER, no ha de haber ninguna MUJER EN SU FAMILIA, para expresarse de esa forma", "En serio dijo eso, que poca empatía de este señor y que nefasto de su parte", fueron otros de los mensajes que dejaron los usuarios.

*Con información de Msn Entretenimiento.