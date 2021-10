¿Por qué el protagonista de "El juego del calamar" se pinta el pelo de rojo al final?

La primera temporada de la famosa serie surcoreana "El juego del calamar" llegó a su fin, pero el desenlace dejó al protagonista con el pelo rojo, ¿qué ocurrió?

La serie surcoreana de Netflix "El juego del calamar" se hizo muy popular desde su lanzamiento y fue todo un éxito a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica.

Muchos espectadores quedaron sorprendidos con el final de la trama, pero algo que nadie esperaba era que el protagonista de la historia, Seong Gi-hun, se tiñera el pelo de color rojo.

¿Qué pasó? ¿Tiene algún significado el color rojo? Entérate aquí de los detalles.

¡Alerta Spoiler!

Al final del juego, Gi-hun termina como el ganador, sin embargo fue tan grande su culpa por la forma en que ganó, que no toca el dinero de recompensa durante un año completo y solo después de su conversación final con el anciano Oh ll-nam comienza a gastar sus ganancias al mismo tiempo que cumple las promesas de sus amigos que desafortunadamente no lograron sobrevivir al dramático juego.

El cambio de actitud de Gi-hum es evidente, pues se viste de manera pulcra y tiñe su cabello de rojo ardiente. Esta decisión la tomó como reflejo de su angustia y como una manera de afrontar su nueva vida, entonces para él el rojo simboliza la rabia interior que siente por dentro.

Además, este cambio radical representa su decisión de quedarse en Corea del Sur para vengarse de los que dirigen el juego del calamar.

Gi-hum no quiere que nadie más sea sometido a abuso físico ni psicológico para su entretenimiento, otra razón más que lo llevó a teñirse el cabello.

El cambio refleja su feroz determinación para que el Squid Game termine para siempre.

Hasta el momento no se habla de una segunda temporada, pero sin duda este inesperado final deja las puertas abiertas para una nueva trama.

*Con información de Spoiler time.