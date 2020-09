Sergio Ramos: “Messi tiene el derecho a decidir su futuro”

El capitán de la selección de España y del Real Madrid, Sergio Ramos, emitió su opinión sobre el caso Lionel Messi durante una entrevista en el regreso a los entrenamientos de la Roja.

La pregunta sobre el argentino no se iba a hacer esperar durante la conferencia, pero el defensor no se ha guardado nada, y considera que Messi se ha ganado el derecho a tomar sus propias decisiones.

"No es un tema que a nosotros nos incumba. Se ha ganado el derecho a decidir su futuro, no sé si lo estará haciendo de la mejor manera, pero por supuesto que para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando con los mejores, nos gustaría que permaneciera aquí. Hace mejor la Liga, a su equipo y más bonitos los Clásicos. Poco más que añadir, se ha ganado ese derecho él solo, sin especulaciones y ya se verá lo que pasa. Para nosotros no es una noticia preocupante", expresó Ramos.

#SergioRamos sobre el futuro de #Messi



"Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si la manera es la mejor. Para el fútbol español, para el #Barcelona y para nosotros nos gustaría que siguiera. Hace mejor la Liga, a su equipo y más bonitos los Clásicos". pic.twitter.com/n4rteYWQE8 — Silvio Maverino (desde casa) (@mavegol) September 2, 2020

Desde hace varios días se ha especulado la probable salida de Messi del FC Barcelona, pero ni el club ni el argentino se han manifestado al respecto en una postura oficial.

El padre y representante del 10, Jorge Messi, llegó a Barcelona aparentemente para conversar con el presidente del club catalán y buscar una salida amistosa tras 20 años de un matrimonio que tuvo muchas alegrías para los aficionados culés.

*Con información de Marca