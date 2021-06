Sergio Ramos: "Uno nunca está preparado para decir adiós"

Florentino Pérez tomó la palabra en el acto de despedida de Sergio Ramos y habló de cuando llegó al club con 19 años.

EN CONTEXTO: Sergio Ramos dice adiós al Real Madrid tras 16 años con el club

La despedida de Sergio Ramos ha sido emotiva este jueves en Madrid con palabras muy sentidas por parte del jugador y del presidente Florentino Pérez.

Fue Florentino Pérez que inició con las palabras llenas de emotividad que llegó a quebrar a Ramos.

"No olvidaré el 8 de septiembre de 2005 cuando fue presentado en el Real Madrid, tenía 19 años. Fue mi primer fichaje de un jugador español para mi equipo. Un fichaje que no resultó sencillo, pero que iba a marcar una época. En todo este tiempo has trazado una historia de nuestro club. Llegaste casi siendo un niño, me siento orgulloso de lo que has sido, un referente para la afición y una leyenda para la afición", dijo Pérez.

Pérez agregó: "Te has ganado el respeto y admiración que quiere a este equipo. Gracias por lo que has dado a nuestro club, dejando el alma y luchando por el escudo de nuestro club. Tu esfuerzo de Lisboa representa lo que es nuestro club. Es muy difícil conseguir lo que has hecho en el Real Madrid, en total 22 títulos junto a Marcelo con el jugador con más títulos del Real Madrid. Serás uno de los grandes capitanes, te doy las gracias por agigantar la leyenda de nuestro club".

El presidente concluyó: "Hoy no es un día fácil, porque tú has sido muy especial para mí durante este todo este tiempo. Hoy por tanto te deseo que seas feliz junto a los tuyos, estés donde estés, junto a los tuyos. Muchas gracias querido Sergio".

#Ramos Florentino Pérez recuerda cómo llegó Sergio Ramos al club @soy_502 pic.twitter.com/BNj84eR001 — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) June 17, 2021

Sergio Ramos emocionado

Sergio Ramos apenas había tomado la palabra y se quebró al recordar su llegada al club hace 16 años.

"Uno nunca está preparado para decir adiós. Llegué de la mano de mi padre, era solo un niño, hoy tengo una gran familia. Llegué muy unido y me voy con esa grandeza de familia. Quiero agradecer a mi familia que siempre ha estado conmigo en las buenas y las malas. Quiero agradecer a mi club, a ti presidente por tu cariño, a los entrenadores, a mis compañeros, a los empleados del club que los siento como mi familia. Es imposible emocionarse por pasar muchos años aquí. Me hubiese gustado despedirme de la afición en el estadio Santiago Bernabéu. Han sido 22 títulos con mucha dedicación", destacó.

Sergio agregó: "Se cierra una etapa, pero se abre una nueva con mucha ilusión y ojalá pueda ganar un título más para añadir a mi palmarés".

#Ramos Sergio no ha podido contener la emoción de despedirse de su club por 16 temporadas @soy_502 pic.twitter.com/raBhWa6fLr — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) June 17, 2021

El acto oficial terminó con la imposición de un pin de oro que reconoce la carrera de Ramos como una leyenda del Real Madrid impuesto por Florentino Pérez.