Serie "Moon Knight", protagonizada por Oscar Isaac, gana un Emmy

La famosa serie Moon Knight protagonizada por Oscar Isaac fue acreedora del codiciado Emmy.

La trama aborda las diferentes identidades. (Marc Spector, Steven Grant y Jake Lockley) del personaje principal, quien sufre un trastorno de identidad disociativo. Esta condición mental incluye la incapacidad para guardar recuerdos, información diaria, eventos importantes y traumáticos, y se caracteriza por la presencia de una personalidad dividida.

La producción de Marvel y Disney+ recibió 8 nominaciones y ganó el Emmy en la categoría "Outstanding sound editing for a limited or anthology series, movie or special" (Excelente edición de sonido para una serie limitada o antológica, una película o un especial).

Steven Grant, interpretado por el ganador del Globo de Oro, Oscar Isaac, es un hombre amable que trabaja en una tienda de regalos pero su vida se ve alterada cuando comienza a sufrir constantes “apagones”, además de encontrarse ante recuerdos que parecen ser de otros tiempos. Grant confirma que tiene trastorno de identidad disociativo y por ello comparte su cuerpo con Marc Spector, el guerrero de Konshu.

Los Emmy son los galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.