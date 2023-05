La serie turca que te obsesionará desde el primer episodio

Netflix lanzó en su catálogo una serie de siete capítulos que lideró el Top 10 de la plataforma.

Esta serie turca promete dejarte con la nariz en la pantalla con sus increíbles escenas de drama y acción.

La serie "Yakamoz S-245" fue creada por Jason George y dirigida por Tolga Karacelik, y trata de una catástrofe natural donde el Sol es el enemigo.

La serie cuenta con una temporada de 7 capítulos con una duración de 45 minutos cada uno. Entre su elenco se encuentra Kivanç Tatlitug (The Butterfly's Dream), Jerry Hoffman (Hitman: Agent 47), Ecen Uzun (Big Big World), Özge Özpirinçci (Woman) y Onur Ünsal (Cars of the Revolution).

La serie fue grabada en Izmir, Isla Cunda y Estambul, y aunque se estrenó en el 2022, actualmente está liderando el Top 10 de la plataforma de streaming, Netflix.

El final de la serie daría pie a una segunda parte, y esto podría ser realidad ya que es un spin-off de una serie que ya tiene segunda temporada, Into the Night.

Into the Night. (Foto: Captura de pantalla Netflix)

Into the Night

Conocida en Latinoamérica como "El camino de la Noche", es una serie de género apocalíptico. "Los pasajeros y la tripulación de un vuelo nocturno secuestrado intentan ganarle al sol mientras un misterioso evento cósmico siembra pánico en todo el mundo", esa es la sinopsis que Netflix dio sobre la serie.

La serie se estrenó en el 2020 y fue un éxito en la plataforma. Tanto fue su alcance que llegó a tener una segunda temporada y la apertura de su propio universo, de donde salió Yakamoz S-245. Todavía no se sabe si el spin-off tendrá una segunda temporada pues no se ha confirmado nada de parte de los actores, productores ni de la misma plataforma de Streaming, pero el final abierto y el éxito del proyecto podría resultar en más episodios.

*Con información de Show News y Area Jugones