Shakira da vuelta a la página y dedica nueva canción a sus hijos (video)

Después de la sesión con Bizarrap y la colaboración junto a Karol G, la cantante colombiana Shakira está de regreso con una nueva canción titulada "Acróstico".

Desde que la artista hiciera oficial por medio de las redes sociales que estrenaría una nueva canción, se han especulado sobre las posibles dedicatorias que tendría el tema.

Sin embargo, en Acróstico, la cantante expresa su lado sentimental y el amor de madre con frases dentro de la canción cuyas letras iniciales forman los nombres de sus dos hijos, Milan y Sasha.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad", canta mientras se ve el nombre de su hijo mayor.

El clip de video esta vez es totalmente diferente ya que es animado y se ve a una mamá pájaro junto a sus dos polluelos rosados en un nido.

La resiliencia y el amor son los protagonistas en esta canción y de esta cuenta, deja en claro lo importante que son sus hijos para poder seguir adelante.

Mira el clip de video