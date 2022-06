Shakira difunde polémico video que desata sospechas de embarazo

El video polémico que difundió Shakira se ha vuelto controversial y ha levantado sospechas de que está a la espera de un bebé.

EN CONTEXTO: Filtran nuevas y comprometedoras imágenes de Piqué con la misteriosa rubia

Shakira se convirtió en el centro de atención tras confirmar su ruptura amorosa con Gerard Piqué. Sin embargo, un nuevo rumor ha tomado relevancia en su vida personal.

Todo ocurrió tras la difusión de un video de la colombiana, el cual replicó en su cuenta de Instagram donde se ve mostrando sus mejores pasos.

Pero, lo que realmente ha desatado una gran polémica en redes sociales no son sus sensuales pasos de baile, sino el "abultado vientre" que se le ve a la colombiana, además de que su silueta se ve distinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

¿Está embarazada?

Lo anterior, ha provocado reacciones inmediatas por parte de los internautas, quienes no han dudado en dejar varios mensajes.

Los seguidores de la intérprete de "Ciega, sordomuda", han comenzado a especular que está en la dulce espera de su tercer hijo, esto pese a que ya confirmó que están en proceso de separación, luego de haber estado juntos por casi 12 años.

Por ahora, únicamente se trata de especulaciones, pues la famosa colombiana de 45 años no se ha pronunciado al respecto, en cuanto al video, podría tratarse solo de una cuestión de perspectiva, debido a los movimientos que realiza para explicar el popular baile de la canción "Whenever, Wherever".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira Pies Descalzos Perú (@shakirapiesdescalzosperu)

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Terra Mx.