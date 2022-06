Shakira y Piqué, una historia de amor que surgió en el Mundial de Fútbol del 2010

Tras 12 años de relación, Shakira y Piqué anunciaron su separación. La famosa pareja se conoció poco antes de que iniciara el Mundial de Fútbol.

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué formaban una de las parejas más famosas del mundo. Sin embargo, recientemente dieron a conocer que tras doce años de relación y con dos hijos en común, se estaban separando.

En un comunicado, los famosos pidieron "respeto" a su privacidad por "el bienestar" de sus hijos. Esta información se dio a conocer, después de los fuertes rumores de que Piqué le había sido infiel a la cantante de "Hips Don´t Lie" de 45 años.

Amor que surgió en el Mundial del 2010

En 2010, Shakira y Piqué se conocieron, meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en donde ella interpretaba "Waka Waka", la canción oficial de la Copa del Mundo de ese año y él era uno de los jugadores estrella de la selección español.

Pese a que el defensa del FC Barcelona apareció en el video musical de la canción, no fue durante las grabaciones que se vieron por primera vez, puesto que según la cantante, ella filmó en Los Ángeles y él desde España.

Poco después fue en Madrid que se encontraron por primera vez. Shakira estaba en la capital española para presentarse en el festival de Rock in Rio.

"Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos", relató la cantante durante una entrevista.

Por su parte, Piqué contó al Periódico Catalán L'Esportiu en 2020, que conoció a Shakira en Madrid, antes de ir a Sudáfrica: "El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo ya daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos".

En marzo de 2011, la cantante hizo oficial su relación a través de su cuenta en Twitter, en la que publicó por primera vez una foto en la que posaba al lado de su novio Piqué. "Les presento a mi sol", decía el tuit.

Cuatro años más tarde, en medio de los preparativos para el Mundial de Brasil 2014, Shakira lanzó la canción "Dare (La, La, La)", otro éxito mundialista en cuyo video apareció el futbolista.

Además, en la canción "23" Shakira incluyó a Piqué en su letra, “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules”, dice el tema musical.

Pero la canción más famosa de Piqué en la música de Shakira es "La Bicicleta", un éxito con la colaboración de Carlos Vives.

En donde la barranquillera dice: "Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona".

Milan y Sasha

Después de un año, la pareja celebró la llegada de su primer hijo Milan, quien en la actualidad tiene 9 años, nació en Barcelona, España.

En agosto de 2014, Shakira confirmó su segundo embarazo a la edición mexicana de la revista Cosmopolitan. El 29 de enero de 2015 nació Sasha en Barcelona.