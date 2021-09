¿Si me vacuné con Sputnik V, me puedo revacunar y entrar a EE. UU.?

OTRAS NOTICIAS:

Desde que Estados Unidos anunció las restricciones para ingresar a su territorio han surgido diversas interrogantes, una de ellas es sobre las personas que se han inmunizado con Sputnik V, que no está permitido en ese país. ¿Pueden revacunarse para poder ingresar a EEUU?

Al respeto CNN consultó con el especialista Elmer Huerta, quien indica que a algunas personas se les ha cruzado por la mente la posibilidad de volver a someterse al esquema de vacunación. Esa situación, la de recibir otros tipos de vacunas por fines migratorios, constituye una nueva razón para la combinación o mezcla de vacunas, refiere.

La posibilidad de "revacunarse", y poder viajar a Estados Unidos o Europa, no se ha establecido ya que no existen estudios científicos al respecto. Pero, el especialista advierte que mientras no estén avaladas por estudios científicos solo se podrá considerar como una automedicación, lo cual no es aconsejable. En casos especiales solo deben ser hechas con autorización del médico de cabecera.

Hasta el momento las mezclas que han estudiado los laboratorios fabricantes de Sputnik V son usar el primer componente de la vacuna rusa y la segunda dosis de Moderna o AstraZeneca. Pero aún no se ha evaluado mezclar un esquema completo de Sputnik V con los otros biológicos. Por lo que el especialista aconseja esperar a que se realicen más investigaciones.

Para poder viajar a EEUU teniendo previamente Sputnik V, se aconseja esperar que surjan los estudios que lo avalen o autorización de un médico. (Foto: Unsplash)

Mezclas sin Sputnik V

Las mezclas originalmente se consideraron en el caso de lugares donde ha habido escasez de la segunda vacuna y se ha optado por la combinación. Estos han determinado que la primera dosis de AstraZeneca puede completarse con una segunda dosis de Pfizer o Moderna.

Estas investigaciones fueron motivadas por la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca en varios países de Europa a comienzos de este año. Otra mezcla es la de Pfizer y Moderna se ha permitido en Canadá, pero no en Estados Unidos.

Vacunas autorizadas y no permitidas

A Estados Unidos se puede ingresar solo si se cuenta con la inmunización completa de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Coronavac.

Mientras que Soberana, Abdala, Novavax y Sputnik V, no están permitidas.