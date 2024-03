¿Sigue vetada? Fabiola Roudha habla sobre la situación que se hizo viral

-

La guatemalteca trajo a luz la situación que vivió años atrás al salir de "La Academia", cuando fue vetada de algunos medios nacionales, aclarando que la situación ya cambió.

A través de un video que grabó mientras presenta su sencillo "Nada" en México, decidió contar cómo es actualmente su relación con los medios nacionales.

"Subo este video para aclarar que lo que comenté en un podcast fue mi experiencia de hace 12 años, cuando había otras reglas y otras directivas en Nuestro Mundo y Combate de Canales 3 y 7, ahora yo soy feliz de regresar a la casa que me vio crecer en Aló Que Tal America y Código Fama. Los cambios son para bien y me alegra contar con el apoyo de la nueva administración y dirección de Canales Nacionales y Central de Radio, así como el apoyo de todos los medios de comunicación de Guatemala y Centroamérica, sobre todo gracias a ustedes, por ese amor que le dan a mi música".

"Subo este video con el afán de aclarar todo rumor y que sepan que mi veto y todo lo que me tocó vivir al salir de La Academia y TV Azteca, ha quedado en el pasado. Mi nombre original no lo puedo recuperar, pero eso ya sabemos porqué es", expresó.

Más detalles

"Como ya sabrán me encuentro en Ciudad de México promocionando mi nueva canción 'Nada' junto a Daniela Romo, pero quería hacer este video, pues se acaba de hacer viral un clip donde yo hablaba del veto que tuve cuando salí de 'La Academia' y el 'Desafío de estrellas', que fue a nivel internacional y por el que tuve que cambiar mi nombre. Desde que cambiaron a los directivos de Central de Radios y de Canales Nacionales, he empezado a contar con todo el apoyo, sobre todo en el proceso de mi nueva música y el lanzamiento de mi disco 'Un viaje en Espiral' y de la nueva canción que estoy lanzando", mencionó.

"Estoy muy feliz poder regresar a la casa que me vio crecer cuando entré a los 10 años, mi primer concurso y que nuevamente cuento con todo el apoyo, quería aclararlo porque comenté en el clip lo que me sucedió hace 11 o 12 años. Quiero agradecer a quienes me apoyan en Guatemala, gracias a ustedes llego a los oídos de muchos", dijo.

