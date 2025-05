Así fue el simulacro por derrame de materiales peligrosos en la zona 5

-

El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos realizó una semana de entrenamiento y capacitación en Guatemala para el manejo de materiales peligrosos.

Este 19 de mayo se realizó el primer Simulacro de Materiales Peligrosos, después de una semana de entrenamientos que realizó el Comando Sur de los Estados Unidos a las Fuerzas Militares de la región.

Esto como parte del ejercicio Centam Guardian 2025, en el que se pusieron a prueba los protocolos de respuesta ante emergencia, en una demostración que se llevó a cabo en el Tribunal Militar, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.

Se conoció que el ejercicio fue una simulación de un caso de derrame de materiales peligrosos, conocido como MAPTEL.

En el mismo participaron las instituciones que forman parte del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

#CooperaciónRegional



Como parte de las actividades del ejercicio CENTAM GUARDIAN 2025, se han desarrollado capacitaciones por parte del personal militar de los Estados Unidos de América. #CENTAMGuardian2025@Southcom @usembassyguate @arkansasguard pic.twitter.com/xwh7hIxdN2 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 19, 2025

Según Ann Marie Argueta, vocera del Ejército de Guatemala: "Al final de este simulacro van lecciones aprendidas y una lluvia de ideas de aspectos negativos y positivos que se sacaron, de los negativos aprendemos y de los positivos, mantenerlos y reafirmarlos para mantener esa respuesta a la población de manera oportuna", puntualizó.

Este entrenamiento del Comando Sur forma parte del ejercicio Centam Guarddian 2025, el cual busca fortalecer las capacidades de las instituciones de emergencia tanto de Guatemala, como Honduras, El Salvador, Costa Rica y finalmente República Dominicana.

Como parte del ejercicio militar #CENTAMGuardian2025 se realizó una actividad donde se proporcionó a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para iniciar una operación de respuesta a emergencias que involucren materiales peligrosos. pic.twitter.com/ht8b9ngfB9 — CONRED (@ConredGuatemala) May 19, 2025

Derrame de material peligroso

Durante el simulacro que se efectuó este lunes, se atendió una emergencia por el derrame de material peligroso desde una cisterna y con dos heridos. Por ello, los socorristas se vistieron con trajes especiales parra extraer a los afectados.

Mientras tanto, los equipos establecieron el tipo de sustancia y nuevamente se dirigieron hacia la cisterna para poder detener el derrame del material peligroso y posteriormente regresar a sus unidades para la descontaminación.