Una empresa pagó un viaje a Colombia para tres empleados de la Contraloría General de Cuentas. Según el Ministerio Público, esta acción sirvió para ser favorecida en una licitación.

La empresa Electrónica Comunicaciones y Servicios, Sociedad Anónima, (ECSSA) pagó un viaje de cinco días a empleados de la Contraloría General de Cuentas y logró la adjudicación de un contrato por Q1.3 millones, reveló la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP).

El viaje fue pagado con la tarjeta de crédito de José Roberto Falla González, director general y representante legal de ECSSA.

El viaje se realizó del 1 al 5 de diciembre de 2016. No se trató de una comitiva oficial sino un viaje de beneficio, dijo el jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo.

Se pagaron boletos para José Danilo Cruz Sagastume, coordinador de informática de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Contraloría. También para Olga Mamerita Terre Acosta de Cal, subdirectora de la misma dirección y José Antonio Franco Rodríguez, analista de seguridad de la Contraloría de Cuentas. Los tres estuvieron en Bogotá, Colombia.

José Roberto Falla González.

Meses después del viaje, generaron la falsa necesidad de adquirir interconexión de red y cableado para edificios de la Contraloría, señala la fiscalía. Sin embargo "no existía necesidad real para crear puntos de red en la Contraloría ya que ninguna unidad lo solicitó y no se generaron reportes de falla de los sistemas que hicieran justificable los nuevos puntos de red", explicó el fiscal Campo. "Tampoco había plano y no había certeza de dónde serían conectados", añadió.

El contralor que avaló

El fiscal Stuardo Campo dijo que Carlos Mencos era el jefe de la Contraloría en ese momento y fue él quien dio el visto bueno al contrato. Por esa razón también se le involucra y se ha pedido la solicitud de antejuicio.

Si la solicitud de antejuicio prospera serviría para profundizar en la investigación y determinar el grado de participación de Mencos, quien actualmente es diputado electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Carlos Mencos goza del derecho de antejuicio al ser diputado.

La fiscalía realizó allanamientos y capturó a José Roberto Falla González, José Danilo Cruz Sagastume, Olga Terre Acosta de Cal y Julio Rafael Alfaro Pineda. Se pedirá que sean ligados a proceso penal por cohecho y fraude.

¿Familiar de Giammattei?

Falla González sería primo del presidente Alejandro Giammattei Falla, de acuerdo con una publicación de Artículo 35.

Consultado sobre este vínculo, el jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, dijo: "Ignoro ese extremo, con toda franqueza le respondo que desconozco esa circunstancia. La fiscalía emprenderá las acciones en contra de quien corresponda siempre y cuando se cuenten con medios o indicios racionales suficientes para acreditar su posible participación en hechos delictivos".

Soy502 preguntó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la jefa de esa dependencia, Francis Masek respondió: "Con relación a la investigación en curso del Ministerio Público sobre José Roberto Falla González, el Gobierno de Guatemala evitará pronunciarse al respecto, pues se trata de un caso que se encuentra bajo averiguación".