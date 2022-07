Revelan identidad de la persona que puso orden de alejamiento contra Ricky Martin

El hermano del artista fue quien reveló la identidad de la persona que presentó la restricción ante la Corte de Puerto Rico.

EN CONTEXTO: Policía de Puerto Rico busca a Ricky Martin

Durante el fin de semana se dio a conocer sobre una orden de alejamiento puesta en contra de Ricky Martin, lo cual llamó la atención de inmediato en Puerto Rico y los medios internacionales aparentemente por violencia doméstica.

La orden fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud ex parte, es decir, sin que la persona demandante estuviera presente, incluso, por tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, no se reveló el nombre de la persona que interpuso la demanda.

El cantante negó todo tipo de señalamientos en su contra.

Identidad

Pero fue el hermano del cantante, Eric quien salió a señalar a uno de sus sobrinos.

En una transmisión en directo, Eric dijo que su hermano era incapaz de tales señalamientos.

“Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma”, dice Eric en la transmisión.

“Que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy canso de estar callado y si se destapó la olla de grillo. Es por eso que yo siempre he dicho: ‘mucho cuidado con la Ley 54’. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, agregó el hermano de Ricky Martin.

Eric mandó un mensaje a su sobrino: “Lo que yo puedo decir aquí, es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo".

Se espera que en los próximos días se pueda aclarar la situación que mantiene en el ojo del huracán al cantante.