Sofía Vergara muestra por primera vez la cicatriz que le dejó el cáncer 

Sofía Vergara luchó contra el cáncer de tiroides, el cual le dejó una cicatriz debido a los tratamientos.

La actriz de 49 años, Sofía Vergara mostró la cicatriz que tiene producto de un cáncer que padeció, y del cual ha tocado el tema en algunas ocasiones para generar conciencia sobre la enfermedad.

El cáncer de tiroides le fue diagnosticado a los 28 años y en una publicación mostró una fotografía haciendo la mención de la dura experiencia que atravesó.

“A los 28 años, "cáncer" no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo de rutina. Pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy, puedo llamarme sobreviviente de cáncer" empezó su mensaje en sus redes sociales.

"Esta fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico y el tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y todos los días desde entonces. Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir: ¡la prevención temprana es muy importante! Programa tu chequeo anual para este año si aún no lo has hecho”, finalizaba su mensaje Sofía Vergara en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara)

Sofía Vergara realiza campañas de conciencia

La actriz colombiana se ha dedicado desde hace algunos años a hacer campañas para que las personas asistan a sus controles médicos. En su caso, contó que sintió un bulto en el cuello y eso la puso muy nerviosa.

"Traté de no entrar en pánico y decidí educarme. Leí todos los libros y descubrí todo lo que pude al respecto”, aseguró Vergara en una ocasión.

Después de la cirugía y radiaciones, Sofía Vergara trató de mantener en secreto el diagnóstico de cáncer: "Tener cáncer no es divertido. No quieres lidiar con nada más mientras lo estás pasando”, mencionó Sofía.