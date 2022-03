Sorprenden a mujer robando productos en supermercado de Sacatepéquez (video)

Empleados del supermercado obligaron a la mujer a que sacara de su ropa los productos que pretendía robar del supermercado.

En redes sociales circula un video en el que se muestra a un mujer que fue sorprendida intentando robar varios productos en un supermercado.

Las imágenes muestran que la mujer vestida de negro lleva entre su ropa interior varios envases que comienza a sacar en medio de dos cajeros automáticos.

Mientras los empleados del supermercado le recriminan que aún tiene escondidos otros productos que pretendía hurtar en ese comercio.

"Ya no llevo nada, ya no llevo nada... Allá está tu producto papa", asegura la acusada. Mientras que un trabajador le indica que no la dejará salir hasta que entregue todo.

Tenía más productos

Tras la discusión, la mujer regresa y comienza a sacar de su ropa varios artículos más, los cuales le llegan hasta una de las rodillas.

Luego de entregar todo, la mujer se retira del supermercado. Según el autor del video, los hechos ocurrieron en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Estas son las imágenes de lo ocurrido: