El sorprendente baile de Raquel Escalante que impactó en TV

Raquel Escalante sorprendió a los seguidores con un baile que realizó durante la transmisión de "¡Qué Chilero!".

La conductora del famoso programa transmitido por TV Azteca Guatemala cumplió el reto de bailar y el momento quedó plasmado en las redes sociales oficiales del canal.

Foto: Instagram.

"Bailecito de nuestra bellísima @raquelescalantegt para iniciar el sábado. Estaba tan inspirada que no le importó nada. Comenta que te pareció el final", se lee en el post que el canal subió.

En la secuencia se aprecia a la famosa mover sus caderas al ritmo de la música, sin embargo el celular que llevaba en los bolsillos de su short salió por el aire y cayó al suelo.

La famosa siguió con actitud positiva a pesar de que su teléfono cayó de manera inesperada.

Los comentarios no se hicieron esperara: "Me dolió la caída del teléfono y eso que no era el mío", "la más hermosa del programa" y "bonito baile" expresaron.

MIRA EL MOMENTO: