Así ha sido la sorprendente evolución de Fabiola Roudha

Fabiola Roudha es una artista multifacética, cuyos cambios de estilo han sorprendido a sus fanáticos. Así ha sido la evolución de la cantautora tras su participación en diversos realities donde representó a Guatemala.

La famosa inició su carrera desde niña y obtuvo el Tercer Lugar en el concurso Código Fama Internacional de Televisa México. En Argentina participó en el evento Show-Match donde ganó el primer lugar. También ganó el segundo lugar en La Academia.

Ganó El Gran Desafío de Estrellas de Tv Azteca y grabó su primer material discográfico titulado "Mi Gran Desafío" bajo el sello de Azteca Music. Además recibió el Premios 40 Principales en la categoría Mejor Artista Guatemalteca en España.

Fue conocida como Fabiola Rodas pero cambió su nombre para poder seguir con su carrera debido a que le cerraron las oportunidades.

"Cuando salí de mi contrato en TV Azteca me vetaron en todos lados, hay una cadena radial en Guatemala donde tengo prohibido poner un pie, no les puedo mencionar porque, ¡ya saben!, pero yo no puedo poner un pie por haber sido la primera representante guatemalteca", contó en redes sociales.

"Cuando salgo de 'La Academia', de 'El desafío' no pude sacar música original, no pude hacer nada porque estaba vetada en todos los canales y radios de Guatemala... luego me pasó lo mismo en El Salvador, en Honduras, Costa Rica y Panamá, en México, en Estados Unidos: 'Fabiola Rodas, ¡ah! es La Academia', entonces no podés poner un pie acá, por eso tuve que cambiarme el Rodas a Roudha, cuando me cambié el nombre me dejaron entrar en todos lados, para que sepan, por eso mi proyecto se llama así" reveló.

Tras destacar a nivel mundial la guatemalteca regresó y trabajó en su imagen y así agregó ritmos futuristas en un estilo que llamó "ElectroKey".

Luego combinó el pop rock con metal en el tema "Esta soy yo", también realizó una mezcla de electrónica y ritmos latinos junto a Gangster.

En su última propuesta, Fabiola rinde homenaje al blues, funk, jazz y soul entre otros estilos de los 60 y 70 donde muestra su impresionante voz.

Así ha sido su transformación:

Recuerda a Fabiola en La Academia:

En la actualidad: