La sorprendente propina que recibió una mesera en Navidad

Una mesera lloró luego que una familia le entregara una sorprendente propina en vísperas de la Navidad.

La mesera iba pasando por la mesa y les informa a los comensales que irá por el cambio. Sin embargo, la madre de familia la detiene y le dice algo que la dejó atónita.

TE PUEDE INTERESAR:

Según la mujer, antes de entrar al restaurante ella y su esposo hicieron una oración para pedir que les pusiera a alguien buen en su camino.

"Usted nos atendió muy bien a pesar de que es una temporada alta por la Navidad", le dijo la mujer, mientras le explicaba que cada integrante de su familia le entregaría una propina de 100 dólares.

RANDOM ACT OF KINDNESS: A Pennsylvania family surprised their waitress who was working on Christmas Eve by handing her a $100 tip from each family member—totaling to $500, and bringing the waitress to tears. https://t.co/opetxdp2Ln pic.twitter.com/Y5f1I9lJDL — ABC News (@ABC) December 27, 2019

La familia estaba integrada por cinco miembros, por lo que la camarera recibió una propina de 500 dólares. La mujer no podía hablar. "¡Oh mi Dios!" repetía.

El hecho sucedió en el estado de Pennsylvania en Estados Unidos. La familia grabó todo y su acto de amabilidad fue compartido por la cadena ABC New.