La sorpresiva revelación de María Renée Pérez acerca de una ruptura amorosa

Recientemente se hizo viral una divertida confesión que María Renée Pérez hizo a Chejencio acerca de su reacción ante una ruptura amorosa.

El generador de contenido Chejencio recordó la charla que tuvo con la presentadora guatemalteca en su podcast "Mala juntas" en 2022 a través de su cuenta de TikTok y una anécdota llamó la atención y se hizo viral.

Una lavadora fue protagonista durante la terminación de una relación en la vida de Pérez Yonker, motivo de risa entre los dos famosos durante su charla.

"De todas las experiencias que has tenido en el amor cuéntame una anécdota que te tocó vivir, que pudo haber sido nefasta pero terminó siendo chistosa", preguntó Chejencio.

"Tuve una relación muy conocida, no les voy a decir y hoy somos súper amigos, yo soy muy amiga de mis ex novios, nos llevamos muy bien, hasta he conocido a sus nuevas parejas. Nosotros estábamos empezando a tener una relación muy fuerte, muy real y el patojo en esa época era super mal portado, tuvo una su vueltecita y yo con un carácter serio, imaginen, yo sí era de locura. Entonces habíamos comprado una lavadora, yo la había sacado y él la pagaba, la teníamos en la casa y yo, de todas las cosas señoras y señores ¡Amo lavar! Eso es lo mío, me encanta tener todas las cositas bien, la organización es lo mío".

"Cuando nos peleamos yo me enojé tanto que saqué todo de la casa, lo que me correspondía y cuando iba saliendo fue así como: '¡La lavadora!', si la dejo aquí, a mi me la van a cobrar otro mes porque ya no le voy a hablar, entonces la voy a tener que pagar y para que venga a lavar alguien más, dije 'jamás, nunca', también soy chapina muchá, tóxica", dijo entre risas.

"Llamé rápido a una mi cuata y le dije 'vamos por la lavadora' y la regalé, mi amiga tenía un salón de belleza y mandó a su gente a traer la lavadora, le dije 'quedátela' y le sirvió para lavar toallas del salón y luego el drama, me dijo: 'por favor solo decíme si vos te llevaste la lavadora, si no, se me están metiendo los ladrones', eso ha sido hasta hoy muy divertido, todavía cuando nos juntamos a comer, todos empiezan '¿y la lavadora muchá?' fue chiste, era obvio que yo me la había llevado", concluyó.

