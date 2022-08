"Soy fan": así conoció Franco Escamilla a Rafael Hernández "Velorio"

El mexicano no dejó de resaltar el trabajo del guatemalteco en el mundo de la comedia picante.

Franco Escamilla se deshizo en elogios hacia Rafael Hernández, conocido en el ambiente humorístico como "Velorio".

Durante una entrevista con Massiel Carrillo, Franco contó cómo llegó a conocer el trabajo del guatemalteco por medio de un video en Youtube.

"Pasando de un video a otro y me encuentro uno en Youtube, pero puro audio. Tenía como la portadita del cassette. Es muy gracioso, me encanta. Es muy ofensivo para las nuevas generaciones, pero me encanta su voz grave. A ver si tengo el gusto de conocerlo un día. Es un capo", resaltó Escamilla.

Antes de concluir ese tema y hablar de sus presentaciones en Guatemala, Escamilla dijo "soy su fan", en referencia al estilo cómico de Velorio.

Franco Escamilla se presentará en Guatemala el 21 y 22 de octubre, con sus tres presentaciones sold out para el show "Gaby" .