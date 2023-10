Solo para usuarios Premium: Spotify anuncia un nuevo servicio

-

Spotify anuncia un nuevo beneficio para los usuarios premium.

La popular plataforma de streaming Spotify ha dado a conocer en las últimas horas que los suscriptores de su servicio Premium tendrán acceso a más de 150 mil audiolibros.

Los usuarios podrán escuchar un total de 15 horas de audiolibros gratis durante cada mes.

Cabe mencionar que Spotify Premium es la opción de pago de la plataforma en la que se puede descargar música, escucharla sin pausas y cambiar entre canciones libremente y presenta.

Today is a big, big day for @Spotify. And for book lovers everywhere. Audiobooks are coming to Spotify Premium! pic.twitter.com/8tXscYebl5 — Daniel Ek (@eldsjal) October 3, 2023

Según lo explicado en una nota de prensa de la compañía, los usuarios de Spotify Premium que se encuentren en Reino Unido y Australia, podrán hacer uso de la nueva función, sin embargo, a Estados Unidos llegará a finales del 2023.

Por otro lado, Spotify ha mencionado que los usuarios con acceso Premium podrán descargar audiolibros y escucharlos sin conexión.

También se podrá utilizar la función "Fin de capítulo" dentro del temporizador de sueño de Spotify, que permite a los usuarios quedarse dormidos escuchando audiolibros sin tener que retroceder la reproducción al día siguiente.