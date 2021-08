¿Qué es Sputnik Light?, la nueva alternativa que llegará a Guatemala

¿Qué pueden hacer quienes han recibido la primera dosis de la Sputnik V y esperan la segunda? El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) anunció que enviará a Guatemala dosis de Sputnik Light, como parte de las renegociaciones, las cuales destacan la gran efectividad que puede alcanzar si se combina con biológicos como AstraZeneca o Moderna. Esta es la nueva alternativa que proponen los rusos para inmunizarse contra el Covid-19.

Los países que hicieron contratos con Sputnik V han tenido problemas para adquirir el segundo componente de la vacuna. Los rusos proponen combinar la primera dosis Sputnik V con una segunda de otra marca. La Sputnik Light no es más que la Sputnik V en primera dosis. Usándola sola ofrece un 80% de efectividad pero se está apuntando a la combinación con otras marcas para ampliar su eficacia ante las nuevas variantes.

"Sputnik V acelerará el trabajo con otros productores en el enfoque de mezcla y combinación. El primer componente de Sputnik V (Sputnik Light), se ofrecerá a otros productores de vacunas como parte de nuestra estrategia de combinación y combinación", dice Sputnik V en su red social.

"RDIF ha anunciado previamente datos de seguridad preliminares positivos de la combinación AstraZeneca y Sputnik Light. Sputnik V hizo una oferta a AstraZeneca para realizar un ensayo clínico conjunto de combinación y combinación el 23 de noviembre de 2020. Los ensayos han estado en curso desde febrero de 2021", dice Sputnik V.

El RDIF anunció el pasado 4 de agosto que los resultados iniciales de seguridad del estudio aleatorio simple ciego para la evaluación de la respuesta inmune y la seguridad de regímenes heterogéneos que combinan el primer componente de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus (Vacuna Sputnik Light basada en adenovirus humano serotipo 26) y vacunas producidas por AstraZeneca, Sinopharm y Moderna en la provincia de Buenos Aires (Argentina) han sido satisfactorios.

RDIF es socio del estudio y puntualiza que los datos recopilados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires demuestran que tanto la combinación de Sputnik Light con otras vacunas como la vacunación con dos inyecciones de solo Sputnik Light muestran un alto perfil de seguridad sin eventos adversos graves luego de la vacunación. Todas las combinaciones estudiadas son seguras.

¿Por qué no fabricar el segundo componente de Sputnik V?

De acuerdo con información de la revista Nature, la gran diferencia de Sputnik V, respecto a las otras marcas de dos dosis, es que las otras vacunas usan el mismo componente en ambas dosis, pero la Sputnik V utiliza componentes diferentes. Vector AD26 en la primera y AD5 en la segunda.

La vacuna rusa utiliza un vector de adenovirus distinto en cada dosis, lo que estimula la respuesta inmune. El problema está en su fabricación, es más fácil producir el primer componente de Sputnik V que el segundo.

"El problema con eso es que tienes que tener dos fábricas diferentes o al menos dos secciones separadas para fabricar las dos dosis", dijo Vikram Punia, fundador de Pharmasyntez, una compañía farmacéutica rusa, al diario The Moscow Times.